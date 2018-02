Liebe Leser,

die Bitcoin Group hat zuletzt beeindruckende Gewinne am Aktienmarkt vorgelegt. Die Kurse steigen, obwohl niemand mehr damit gerechnet hatte. Charttechniker meinen, ein Plus von über 6 % binnen der vergangenen Woche seien ein starkes Zeichen, das niemand übersehen sollte. Im Detail: Die Aktie kann durchaus auf mehr als 50 Euro springen. Dann wären 60 Euro und darüber dann sogar 85,50 Euro das Ziel. Hier hatte der Wert am 29. November 2017 das bisherige Allzeithoch etabliert.

Chartanalysten ... (Frank Holbaum)

