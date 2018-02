Liebe Leser,

die Aktie von BYD hat in der abgelaufenen Woche viele vormalige Kritiker überzeugt. Der Wert konnte ein Plus von mehr als 7 % für sich verbuchen! Dies ist ein positives Signal, nachdem schon befürchtet worden war, es könne nun deutlich nach unten gehen. Die Aktie befindet sich jetzt wieder auf Kurs Richtung 8,95 Euro, hat also ein Potenzial von ungefähr 20 %. Im Detail: Nach dem massiven Plus in der vergangenen Woche atmen Chartanalysten auf. Der Kurs war auf annähernd 7 Euro ... (Frank Holbaum)

