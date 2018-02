Liebe Leser,

während früher das Auto mit der Hand gewaschen wurde, übernimmt das heute die moderne Technik von WashTec. Dass damit gutes Geld zu verdienen ist, untermauern die Ergebnisse zum 1. Halbjahr. Der Umsatz stieg um 24,1% auf 209,9 Mio €. Regional resultierte der Anstieg aus der positiven Entwicklung in Europa (+18,6%) und dem starken Wachstum in Nordamerika (+75,4%). Dabei hat sich in Nordamerika besonders das Großkundengeschäft hervorragend entwickelt. Überzeugt hat der Bereich ... (Volker Gelfarth)

