Liebe Leser,

Alibaba hatte kürzlich angekündigt, frisches Geld einsammeln zu wollen. Dies scheint zu gelingen - und die Börsen freuen sich. In der abgelaufenen Woche haben sich die positiven Zeichen für das Unternehmen deutlich verstärkt. Nun ist die Aktie in der Lage, bisherige Rekordhochs anzugreifen, heißt es. Im Detail: Der Wert schaffte es nun, die wichtige 150er-Marke zu überwinden. Dies gilt als starkes Zeichen. Denn die Aktie befindet sich in einem sehr schwachen Aufwärtstrend, ... (Frank Holbaum)

