Interroll hat das 1. Halbjahr mit neuen Rekorden bei Umsatz und Auftragseingang abgeschlossen. Operatives Ergebnis und Gewinn gingen jedoch zurück. Belastet haben höhere Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen sowie in den Kapazitätsausbau. Zudem sind die Stahlpreise gestiegen. Die drei großen Sparten sind zweistellig gewachsen. In der Sparte Pallet & Carton Flow ging der Umsatz dagegen zurück, weil ein bereits 2016 abgerechnetes Großprojekt nicht ... (Volker Gelfarth)

