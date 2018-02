Die Polizei hat wegen Verdacht auf Volksverhetzung eine Demonstration des vorbestraften Neonazis und Holocaust-Leugners Gerhard Ittner beendet.

Die Polizei hat am Samstag in Dresden eine Kundgebung des vorbestraften Neonazis und Holocaust-Leugners Gerhard Ittner wegen Verdacht auf Volksverhetzung vorzeitig beenden lassen. Einer entsprechenden Aufforderung kam der Veranstalter nach. Teilnehmer beschimpften die Polizei. Gegen zwei Redner der Demonstration auf dem Postplatz wurden Strafverfahren eingeleitet, gab die Polizeidirektion Dresden am Abend bekannt.

Auf der Kundgebung mit anfangs etwa 200 Teilnehmern kam es zu tumultartigen Szenen. Als die Demonstranten wie in der NS-Zeit die erste Strophe des Deutschlandliedes sangen, drehte die Polizei dem Lautsprecherwagen den Strom ab. Der Aufmarsch Ittners wurde von Gegenprotesten in Sicht- und Hörweite begleitet. Daran beteiligten sich nach Schätzungen mehrere hundert Menschen.

Bereits als der Kundgebung ...

