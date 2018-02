der DAX schloss zum Ende der 7. Kalenderwoche bei 12452 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12107 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche vom 12. bis 16. Februar um 345 Zähler oder 2,8 Prozent höher. Zwar konnte sich der DAX von seinen um 12000 Punkten gesehenen Tiefs nach oben absetzen und beendete die letzte Woche wieder im Plus, doch kam der Index bei 12500 Punkten nicht weiter vorwärts, so dass die Erholung in diesem Bereich ins Stocken geriet. Hier muss sich der DAX nun beweisen.

Erholung vom Jahrestief

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag zwar nach oben, doch seit Anfang des Jahres befindet sich der DAX weiterhin mit 3,6 Prozent im Minus. Nachdem der Index am Freitag vorheriger Woche sein aktuelles Jahrestief bei 12003 Punkten markiert hatte, legte er in der letzten Woche trotz Schwankungen zu. Unterstützung bekam er von der überzeugend laufenden Berichtssaison, einer allmählich weichenden Volatilität und einer parallel verlaufenden Erholung an der Wall Street. Auch die Zinsen kamen zurück und nahmen Abgabedruck vom Markt.

In der nächsten Woche steht vor allem der Donnerstag mit marktbewegenden Daten im Fokus. Ebenso steht bereits am Mittwoch das Fed-Protokoll auf der Agenda. Vor dem Wochenende konnte der DAX bis fast 12500 Punkte nach oben ziehen, dann brach der Angriff der Bullen aber in sich zusammen. Der deutsche Leitindex fiel in der Folge wieder unter 12400 Punkte zurück. Weiterhin gelte, solange der DAX kurzfristig nicht über 12500 Punkte und mittelfristig über 12800 Punkte ansteigen könne, sei mit fallenden Kursen unter 12000 Punkte zu rechnen.

Jetzt auf Signale achten

Das erste Kursziel würde sich dann bei 11800 Punkten und das zweite bei rund 11500 Punkten befinden. Der DAX befinde sich im Short-Modus. Auch die Indikatorenlage sei als short zu bewerten. Der S&P 500 zeige zwar Stärke und ziehe aktuell bis über 2730 Punkte hoch. Der marktbreite US-Index könnte auch weiter ansteigen, allerdings drohe auch hier immer noch wie im DAX ein erneuter Kursrutsch. Auf Umkehrsignale gelte es deshalb besonders zu achten, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag.

