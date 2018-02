Luxottica, Shimano, VF Corp., Weight Watchers: Auch Anleger freuen sich auf den Frühling

Hierzulande hat uns der Winter immer noch fest im Griff. Doch dies wird sich sehr bald ändern. Das wissen auch Firmen, die spezielle Produkte für den Frühling im Angebot haben. Anleger dürften sich daher nicht nur auf das Ausüben ihrer Freizeitaktivitäten im Freien freuen, sondern auch auf satte Renditen.

Die richtige Vorbereitung auf den Frühling

Noch ist es Winter. Doch schon bald wird der Schnee, zumindest dort, wo überhaupt welcher gefallen ist, wieder schmelzen. Die Tage werden ohnehin länger. In Kürze wird sich die Sonne immer häufiger durchsetzen. Es wird deutlich wärmer. Und die Vögel werden beginnen zu zwitschern. Spätestens dann wissen wir: Es ist Frühling. Die Menschen werden in Massen nach draußen strömen, um sich verschiedenen Aktivitäten in der Natur zu widmen. Egal, ob es nur das Sitzen im Café ist, der ausgiebige Spaziergang im Park, die Fahrt mit dem Cabrio, dem Fahrrad oder Motorrad, jeder will dabei eine möglichst gute Figur machen. Dazu gehört natürlich die richtige Kleidung, eine gute Ausrüstung und natürlich dürfen auch Accessoires wie modische Brillen nicht fehlen.

Außerdem ist der Frühling eine gute Gelegenheit, endlich die guten Vorsätze für das neue Jahr, die sich häufig mit einer gesünderen Lebensweise und dem Abnehmen einiger Kilos beschäftigen, in die Tat umzusetzen. Eine Vielzahl von Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen zu Beginn des Frühlings und darüber hinaus zu begleiten und ihnen die richtigen Produkte an die Hand zu geben, das Beste aus ihrer Freizeit und den neu hinzugewonnenen Sonnenstunden im Frühling zu machen. Beispielsweise ist Weight Watchers jedem ein Begriff. Eine Institution, wenn es um das Thema Gewichtsreduktion geht. Das US-Unternehmen hat eine schwere Zeit durchgemacht. Doch nun scheint man wieder besseren Tagen entgegenzusehen. Shimano ist unter Fahrrad-Fans bekannt, während die VF Corporation in der Bekleidungsindustrie eine gute Figur macht. Und beim Thema Brille kommt man nicht an Luxottica vorbei.

Weight Watchers: Oprah Winfrey ist überall

Der US-Abnehmkonzern Weight Watchers (WKN: 765375 / ISIN: US9486261061) hat keine leichte Zeit hinter sich. 2013 gab es die letzte Dividende. Die Aktie rauschte von knapp 86 US-Dollar im Jahr 2011 auf knapp 4 US-Dollar in die Tiefe. Mitte 2015 wurde das Tief erreicht. Inzwischen konnte jedoch sogar die 70-US-Dollar geknackt werden. Auch die Umsätze legten wieder zu. Als Hauptgrund für die Wende wird häufig ein Name genannt: Oprah Winfrey. Die ehemalige Fernsehmoderatorin und Medienunternehmerin hat sich inzwischen ein kleines Imperium aufgebaut. Sie ist in den USA nicht nur sehr bekannt, sondern in allen Bevölkerungsschichten sehr geachtet. Einige sagen ihr sogar Ambitionen nach, bei den kommenden Präsidentschaftswahlen als Kandidatin anzutreten. Für Weight Watchers ist sie Markenbotschafterin und damit wichtiges Aushängeschild. Außerdem ist sie Miteigentümerin.

