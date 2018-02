In der vergangenen Handelswoche konnte der Goldpreis erneut zulegen. Die Korrektur war scheinbar schnell beendet und Anleger greifen erneut so. Damit befindet sich charttechnisch Gold weiter im Aufwärtstrend, wie ich in folgender Analyse mehrerer Zeiteinheiten nun für Sie erarbeite. Korrekturlevel im Gold-Future Chartbild Der abgebildete Wochenchart des in New York gehandelten Gold-Futures zeigt die ...

