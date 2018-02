Liebe Leser,

in den vergangenen zwei Wochen hat die VW-Aktie einen Verlust von insgesamt 9,2 % verzeichnet. In dieser Woche notiert sie im Vergleich zum Schlusskurs aus der vergangenen Woche mit 2,39 % leicht im Plus. Charttechnisch betrachtet hat die Aktie eine Unterstützung durch den 200-Wochen-Durchschnitt gefunden und notiert aktuell (Stand Freitagmittag) wieder leicht über dem zuvor überwundenen Trendkanal, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis unten. Kann die Aktie darüber bleiben, könnte ... (David Iusow)

