In den letzten Handelstagen ging es bei Palladium hoch her. Das durch den Verlust der 1.075er Unterstützung generierte Verkaufssignal entfaltete rasch seine Kraft. Durch die nächste wichtige Unterstützung bei 1.025 US-Dollar ging die Korrekturbewegung, wie das sprichwörtlich heiße Messer durch die Butter. Der Bruch der 1.025 Unterstützung stellte gleichzeitig das Eindringen in die aus unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...