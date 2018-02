Liebe Leser,

in den vergangenen zwei Wochen verlor die Allianz-Aktie zunächst um 9 % an Wert, nachdem sich der Gesamtmarkt seit Langem wieder volatil gezeigt hat. Charttechnisch betrachtet hat der Kurs somit den sekundären Aufwärtstrend nach unten verlassen. Sollte sich die Schwächephase fortsetzen, wäre der horizontale Unterstützungsbereich bei 171 Euro je Aktie als nächstes technisches Ziel denkbar. In dieser Woche kann sich die Aktie wieder erholen und notiert am frühen Freitagnachmittag ... (David Iusow)

