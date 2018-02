Liebe Leser,

in den vergangenen zwei Wochen verlor die Deutsche Telekom Aktie zunächst 11,4 % an Wert. Dabei hat sie den wichtigen, horizontalen Unterstützungsbereich bei 14 Euro je Aktie unterschritten und befindet sich nun offiziell in einem Abwärtstrend. In dieser Woche kann sich die Aktie nur leicht erholen. Sie notiert am Freitagnachmittag mit ca. 1,2 % im Plus. Sollte die Aktie den Abwärtstrend weiter fortsetzen, wäre als nächste technische Unterstützung der Preisbereich bei 12 Euro ... (David Iusow)

