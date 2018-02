Unterföhring (ots) -



Ordnung muss sein bei Campingplatzwart Treptekes (Tom Gerhardt, l.): Ob Einstein (Tom Beck, r.) damit klarkommt? Tom Gerhardt in "Einstein" am 20. Februar, um 21:15 Uhr



Eben noch Hausmeister Krause, am Dienstag schon Campingplatzwart Treptekes. Eins ist sicher: Wo Tom Gerhardt auftaucht, herrscht Ordnung. Da passen zahlreiche Leichenteile im anliegenden Baggersee leider gar nicht ins Konzept. Einstein (Tom Beck) ermittelt undercover zwischen Campingwagen, wollüstigen Blondinen und mehreren Leichen. Steckt Campingwart Treptekes hinter den Toten im Baggersee? Tom Gerhardt kann sich persönlich durchaus fürs Campen begeistern, allerdings "nach einem traumatischen Zelt-Urlaub an der holländischen Küste im zehntägigen Dauerregen nur noch in sonnensicheren Gefilden!" ... "Einstein", Staffel 2, immer dienstags, 20:15 Uhr in Doppelfolgen http://www.grosse-klappe-sat1.de/einstein



