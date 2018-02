Liebe Leser,

in den vergangenen drei Wochen verlor die Wirecard-Aktie zunächst ca. 19,4 % an Wert. In dieser Woche kann sie sich wieder erholen und notiert am Freitagnachmittag, im Vergleich zum Wochenschlusskurs aus der vergangenen Woche, mit 11,2 % im Plus. Der sekundäre Aufwärtstrend wurde in der vergangenen Woche zunächst unterschritten und in dieser Woche notiert der Kurs wieder innerhalb des Trends. Die Aktie sollte nach Möglichkeit über dem Eröffnungskurs der Vorwoche schließen, ... (David Iusow)

