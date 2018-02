FRANKFURT (Dow Jones)--Die Tarifverhandlungen zwischen verdi und Deutscher Post AG für die rund 130.000 Tarifbeschäftigten des Unternehmens gehen am Montag und Dienstag in Wiesbaden in die dritte Runde. "In dieser Runde muss die Deutsche Post AG eine verhandlungsfähige Entgelterhöhung anbieten", sagte die stellvertretende verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kocsis. "Die Gewinne des Unternehmens liegen auf Rekordniveau und die Dividende der Aktionäre wurde deutlich erhöht. Höchste Zeit, dass auch die Beschäftigten mit einer ordentlichen Tariferhöhung beteiligt werden. Wir haben die klare Erwartung, dass die Post AG unsere Forderungen erfüllt", so Kocsis.

ver.di fordert unter anderem eine lineare Erhöhung der Einkommen und Ausbildungsvergütungen um sechs Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

