Der globale Spezialist für Handels- und Projektfinanzierung

Bachmann & Welser wird im März 2018 einen Projektfinanzierungsfonds

in Höhe von 2 Milliarden USD auflegen, der von mehreren privaten und

Der Start erfolgt zeitgleich mit der Eröffnung des asiatischen

Hauptsitzes von Bachmann & Welser in Hongkong. Der als B&W Global

Project Finance Fund bezeichnete Fonds wird finanzielle Unterstützung

für Projekte gewähren, die sich auf verschiedene Arten von

Infrastrukturen und Unternehmen fokussieren, die nachweislich einen

messbaren Unterschied für die finanzielle Leistungsfähigkeit der

Die Mittel stehen Organisationen und Unternehmen weltweit zur

Verfügung. Es werden ebenfalls Mittel bereit gestellt, um bestehende

Programme, die von Bachmann & Welser finanziert werden und bereits

Ergebnisse gezeigt haben, zu erweitern, um die Effektivität des

Herr Edward Bachmann, Chief Executive von Bachmann & Welser,

"Wir freuen uns, dass wir in der Lage sind, diese Mittel an

Unternehmen weiterzuleiten, die ihr Leistungsversprechen wirklich

einhalten können. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir

unseren Kunden mit Interventionen dieser Art zur Seite stehen. Wir

hoffen, das Volumen des Fonds bis zum Ende dieses Geschäftsjahres zu

Mit diesem Schritt soll Bachmanns grenzüberschreitende gewerbliche

Kreditvergabe für Projekte sowohl in Schwellenländern als auch in

Der Global Financing-Spezialist Bachmann & Welser beschäftigt über

640 Mitarbeiter und betreut Tausende von Firmenkunden. Bachmann &

Welser verfügt zudem durch Projektfinanzierung über eine starke

Präsenz in Afrika, Asien und Südamerika. Bachmann & Welser investiert

in erheblichem Umfang kontinuierlich in Innovation und

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den zuständigen

Sarah Atkins, Media Relations Officer,

enquiries@bachmannwelser.com , Tel: +44(0)131-357-0361



