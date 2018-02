LÜBECK (dpa-AFX) - Der Aufsichtsratsvorsitzende von SLM Solutions hat seinen Anteil an dem Unternehmen kräftig gesenkt. Hans-Joachim Ihde habe den Vorstand über den Verkauf von 7,3 Prozent des Grundkapitals an eine limitierte Anzahl institutioneller Investoren im Wege einer Privatplatzierung informiert, teilte der 3D-Drucker-Hersteller am späten Freitagabend mit. Nun halte er über die Ceresio GmbH noch 16,77 Prozent./he

