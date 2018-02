Deutschland diskutiert über kostenlosen Nahverkehr. In anderen Ländern wird das seit Jahren erprobt - mit unterschiedlichem Erfolg.

Der Vorstoß der Bundesregierung für einen teilweise kostenlosen Nahverkehr sorgt weiter für Diskussionen. Kommunen und Sozialverbände kritisieren vor allem die ungeklärte Kostenfrage. Manche Städte im Ausland sind da schon weiter - und bieten seit Jahren auf vielen Strecken freie Fahrt. Doch nicht immer klappt der Versuch.

Estland

Die estnische Hauptstadt Tallinn gilt als europäischer Vorreiter in Sachen kostenloser Nahverkehr. Seit 2013 können gemeldete Einwohner umsonst fahren. Die Stadtverwaltung will damit Staus und Luftverschmutzung verringern. Von der Stadt heißt es dazu: Die Geschichte sei ein Erfolg und die Ziele erreicht worden. Die Autos seien dadurch aus den verstopften Straßen der Innenstadt verschwunden und die Mobilität ärmerer Familien erhöht worden. Auch finanziell sei das Ganze tragfähig.

Die wegfallenden Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf seien kompensiert worden durch die zusätzlichen Steuereinnahmen. Wegen des Nulltarifs haben Bürger aus dem Umland ihren Wohnsitz umgemeldet. Oder bisher nicht angemeldete Tallinner sich offiziell als Einwohner registriert. Unter dem Strich stehe am Ende sogar ein Plus, das die Stadt dazu nutzt, um den öffentlichen Nahverkehr weiter zu modernisieren.

Polen

Polen hat vor allem im Winter mit Smog zu kämpfen. Mehrere polnische Kleinstädte bieten allen Bewohnern einen kostenlosen Nahverkehr an. An Tagen mit besonders hoher Schadstoffbelastung ist der Nahverkehr auch in großen Städten wie Warschau und Krakau für alle kostenlos.

Spanien

Seit Mitte der 1990er-Jahre dürfen die rund 85.000 Einwohner der Küstenstadt Torrevieja städtische Buslinien gratis benutzen. Seit einigen Jahren ist dazu eine Karte nötig, für die man acht Euro pro Jahr zahlt. Das System des kostenlosen Nahverkehrs soll allerdings nach einem ...

