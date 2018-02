Yücel ist wieder auf freiem Fuß. Gründe für die plötzliche Freilassung sind noch nicht bekannt. Den Verdacht auf einen Deal weist die Türkei zurück.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat Spekulationen zurückgewiesen, es habe eine Vereinbarung zur Freilassung des deutschtürkischen Journalisten Deniz Yücel gegeben. "Es hat nie einen Deal gegeben", sagte er am Sonntag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz vor Journalisten. "Aus welchem Grund sollten wir einen Deal machen? Warum sollte er (Yücel) so wichtig sein, dass man irgendwelche Angebote ...

