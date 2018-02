Liebe Leser,

JPM hat sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld sehr gut behauptet. Im 3. Quartal wurde der Gewinn von 6,3 auf 6,7 Mrd $ gesteigert. Zu dem guten Resultat haben alle Geschäftsbereiche beigetragen. Im Investment-Banking nahm JPM so viele Gebühren ein wie keine andere US-Bank. Im Einlagengeschäft hat sich die Bank an die Spitze in den USA katapultiert. Damit hat JPM Maßstäbe gesetzt. In der Vermögensverwaltung erzielte die Bank Rekordgewinne. Auch im Endkonsumenten und Firmenkundengeschäft ... (Volker Gelfarth)

