Liebe Leser,

Barclays hat den Umbau nach dem verlustreichen Rückzug aus ihrem Afrika-Geschäft für beendet erklärt. Der Verkauf eines 33%igen Anteils an Barclays Africa brockte der Bank einen Verlust ein und trieb Barclays damit in den ersten 9 Monaten in die roten Zahlen. Unterm Strich stand ein Minus von 628 Mio £. Barclays war in Afrika über 90 Jahre präsent. Der CEO Staley will sich künftig auf Großbritannien und die USA konzentrieren. Barclays hält an der südafrikanischen Tochter nur ... (Volker Gelfarth)

