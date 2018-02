Liebe Leser,

Medigene ist einer der großen Gewinner in der abgelaufenen Woche gewesen. Die Aktie steigt und steigt, so die Ansicht von Chartanalysten. Es wäre nun nicht mehr verwunderlich, wenn der Wert sogar Richtung 20 Euro klettert. Hier befindet sich eine wichtige charttechnische Hürde, nachdem der Sektor und speziell das Unternehmen ohnehin in ein stimmungstechnisch besseres Fahrwasser geraten sind. Investoren sollten wissen: Dieser Aufwärtstrend ist mächtig, gerade nach dieser Woche. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...