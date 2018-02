Liebe Leser,

Aixtron hat eine starke Woche hinter sich gebracht. Vor allem Investoren und Chartanalysten freuen sich über einen Kurssprung in Höhe von über 6 %. Läuft es für die Aktie nun in den kommenden Tagen rund, dann sind weitere 20 % möglich. Denn dann steuert Aixtron auf das bisherige 5-Jahres-Hoch von 14,68 Euro zu. Dieser Kurs war am 24. November 2017 erreicht worden. Im Detail: Aixtron ist dennoch im charttechnisch leichten kurzfristigen Seitwärtstrend. Wenn die bisherigen charttechnischen ... (Frank Holbaum)

