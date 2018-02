Nach dem Schulmassaker in Florida wird die Debatte über schärfere Waffenkontrollen immer lauter. Schüler kündigen Proteste an, das Weiße Haus plant ein Treffen.

Nach dem Schulmassaker in Florida wird sich US-Präsident Donald Trump mit Schülern und Lehrern treffen. Das Gespräch werde laut Angaben aus dem Weißen Haus am Mittwoch stattfinden. Welche Schüler an dem Treffen teilnehmen sollten, wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Am Tag darauf wolle Trump mit Beamten des Staats Florida und Gemeindevertretern zusammenkommen, um über Schulsicherheit zu reden.

Überlebende Schüler hatten Trump und andere US-Politiker nach dem Massaker mit 17 Toten in Parkland aufgefordert, etwas gegen Waffengewalt zu tun. Öffentlich zuletzt gesehen wurde der Präsident am Freitagabend, als er die Gemeinde besuchte.

Via Twitter kritisierte Trump, das FBI habe vor dem Massaker viele Signale übersehen, weil es zu sehr damit beschäftigt gewesen sei, eine Zusammenarbeit zwischen Russland und der Trump-Wahlkampagne nachzuweisen. "Es gibt keine Absprachen. Geht zurück zum Wesentlichen und macht uns alle stolz!", schrieb er.

Das FBI hatte im

