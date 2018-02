BERLIN (dpa-AFX) - Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU) sieht Vollbeschäftigung in Deutschland durch mehr Bildung und Forschung als erreichbar an. Anlässlich des offiziellen Starts des Wissenschaftsjahrs 2018 an diesem Montag in Berlin sagte Wanka der Deutschen Presse-Agentur, gerade durch Bildung und Wissenschaft sei die Zukunft gestaltbar. So sehe sie gute Chancen, "dass wir das Ziel der Vollbeschäftigung in Deutschland erreichen". Das Thema des Wissenschaftsjahrs 2019 lautet "Arbeitswelten der Zukunft". Im Zentrum steht die Frage, wie die Digitalisierung, neue Arbeitsmodelle und die Entwicklung künstlicher Intelligenz die Arbeit verändern. Forschungsprojekte und -ergebnisse sollen in die Öffentlichkeit getragen werden./bw/DP/zb

