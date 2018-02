Liebe Leser,

K&B hat in den ersten 9 Monaten 2% mehr umgesetzt, aber 10% weniger verdient. Das 7%ige Wachstum in der vom Verpackungsdruck dominierten Sparte Sheetfed konnte die Rückgänge in den anderen Sparten mehr als ausgleichen. Regional überzeugten Europa und Nordamerika mit Zuwächsen. In den anderen Regionen gingen die Umsätze zurück. Verantwortlich für den Gewinnrückgang waren hohe Investitionen in IT-Projekte sowie eine höhere Steuerquote. Dank der starken Nachfrage nach Dienstleistungen ... (Volker Gelfarth)

