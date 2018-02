Liebe Leser,

die von KSB adressierten Märkte entwickeln sich sehr unterschiedlich. Während die Kunden aus den Bereichen Industrie und Wasser/ Abwasser kräftig in neue Pumpen und Armaturen investieren, ist die Projekttätigkeit im Bergbau und damit auch die Auftragsvergabe nahezu zum Erliegen gekommen. Die Minenbetreiber investieren aber in die technische Ausrüstung der bestehenden Anlagen. In diesem Umfeld hat KSB in den ersten 9 Monaten den Umsatz um 2,1% und den Auftragseingang um 7,6% ... (Volker Gelfarth)

