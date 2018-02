Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DAIMLER - Daimler gerät einem Zeitungsbericht zufolge immer tiefer in den Sog des Diesel-Abgasskandals. So soll der Stuttgarter Autohersteller in seinen Dieselfahrzeugen ebenfalls spezielle Software zur Schadstoffregulierung eingebaut haben, wie die Bild am Sonntag (Bams) unter Verweis auf vertrauliche Unterlagen aus US-Ermittlungsakten berichtete. Diese sei mutmaßlich nur dazu entwickelt worden, die gängigen US-Abgastests auf dem Prüfstand zu bestehen. Die Funktion "Bit 15" etwa sei so programmiert, dass die Abgasnachbehandlung nach 26 Kilometern den sauberen Modus verlässt. Zudem stießen die US-Ermittler der Bams zufolge auf eine weitere verdächtige Funktion, die im Fahrzeugkontrollsystem stecke. Dieser Slipguard erkenne anhand von Geschwindigkeit oder Beschleunigungswerten, ob das Fahrzeug auf einem Prüfstand steht. (SZ S. 23/Handelsblatt S. 14f/FAZ S. 19)

VOLKSWAGEN - "Der Kulturwandel braucht zehn Jahre", sagte Volkswagen-Vorstand Andreas Renschler angesichts des Dieselskandals in einem Interview. Die Affenversuche nennt er "unvorstellbar", den dringend nötigen Kulturwandel bezeichnet er als "das schwierigste Projekt, das man als Vorstand vorantreiben kann". (Handelsblatt S. 16)

VATTENFALL - Der Rechtsstreit zwischen der Bundesregierung und dem Atomkonzern Vattenfall über eine Milliardenentschädigung steht vor dem Abschluss. Kompromissmöglichkeiten wurden vertan - stattdessen gehen beide Seiten aufs Ganze. (SZ S. 19)

DEUTSCHE TELEKOM - Für einen Großteil der Telekom-Kunden soll das Internet schneller werden. Das Unternehmen will sein Breitbandnetz deutlich ausbauen. Bis Ende des Jahres sollen mehr als 15 Millionen Haushalte einen Internetanschluss von bis zu 250 Megabit pro Sekunde erhalten können. Das sehen die internen Planungen des Netzausbaus vor, die WELT in Teilen vorliegen. Die Telekom kämpft in vielen Regionen gegen die schnelleren Netze der TV-Kabelnetzbetreiber. (Welt S. 9)

DEUTSCHE TELEKOM - Die Deutsche Telekom geht mit dem Start-up Relayr eine strategische Partnerschaft ein und beteiligt sich an einer Finanzierung in Höhe von 30 Millionen Dollar als einer der Hauptinvestoren. Die Unternehmen wollen dem Mittelstand helfen, Maschinen zu vernetzen - und zeigen, dass Deutschland bei der Digitalisierung der Industrie vorn sein kann. (Handelsblatt S. 20)

AIRBUS - Der Luftfahrtkonzern Airbus macht sich für einen neuen Kampfjet in Europa stark. Der Hoflieferant der Bundeswehr will sich für das Milliardenprojekt mit dem Rivalen Dassault verbünden und prangert den schleichenden Schwund des deutschen Wehretats an. (FAZ S. 28)

LAUDAMOTION - Die Fluglinie Laudamotion des Formel-1-Weltmeisters Niki Lauda hat ein Bündnis mit Condor geschmiedet. Doch IAG, Mutterkonzern von British Airways und Iberia, will ihn nun in Österreich angreifen. (Handelsblatt S. 19)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2018 00:28 ET (05:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.