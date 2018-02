FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.02.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 20.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.02.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA USP7807HAM71 PETROLEOS D VEN. 11/22 0.063 %

MPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01 0.369 EUR

XFRA DE000HSH4048 HSH NORDBANK FZ P 2 15/21 0.000 %

XFRA DE000HSH5YX3 HSH NORDBANK DLMC 1 16/21 0.000 %

DYH XFRA US87612E1064 TARGET CORP. DL-,0833 0.497 EUR

PLL XFRA US7443201022 PRUDENTIAL FINL DL-,01 0.721 EUR

MCP XFRA US5950171042 MICROCHIP TECH. DL-,001 0.291 EUR

BEM XFRA US5766901012 MATERION CORP. DL 1 0.080 EUR

USS XFRA US5658491064 MARATHON OIL DL 1 0.040 EUR

M6G XFRA US5543821012 MACERICH CO.,THE DL-,01 0.593 EUR

INP XFRA US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.381 EUR

XFRA DE000HSH4PE4 HSH NORDBANK MZC 4 14/21 0.001 %

XFRA DE000HSH4PD6 HSH NORDBANK MZC 3 14/18 0.000 %

AP2 XFRA US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.080 EUR

AG31 XFRA US0376123065 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A 0.529 EUR

AFL XFRA US0010551028 AFLAC INC. DL -,10 0.417 EUR

3HJ XFRA SG1W27938677 LIPPO MALLS IND.RET.TRUST 0.005 EUR

XFRA DE000HSH4022 HSH NORDBANK MZC 15 15/25 0.000 %

HMI XFRA FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL O.N. 1.500 EUR

MLU XFRA CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP. 0.141 EUR

B3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01 0.024 EUR

NRM XFRA AU000000IAG3 INS.AUST.GRP 0.089 EUR

QCH XFRA AU000000CPU5 COMPUTERSHARE LTD. 0.121 EUR

19C XFRA IL0011259137 CAESARSTONE LTD. IS -,04 0.232 EUR

PW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01 0.208 EUR

HQX XFRA AU000000DMP0 DOMINOS PIZZA ENTERPR.LTD 0.370 EUR

OXQ1 XFRA US00770C1018 ADVANCED EMISS. SOL. 0.200 EUR