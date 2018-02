Der französische Luxuskonzern KERING hat dank spektakulärem Wachstum bei seinen beiden größten Marken, Gucci und Yves Saint Laurent, den Nettogewinn 2017 mehr als verdoppelt. Er kletterte auf 1,79 Mrd. € von 814 Mio. € im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 2 Mrd. €. ImSchlussquartal setzte KERING mit 4,26 Mrd. € gut ein Fünftel mehr um. Das Flaggschiff, die Marke Gucci, steuerte 1,82 Mrd. € bei. Im Gesamtjahr kam Gucci auf einen Umsatz von 6,21 Mrd. €. Yves Saint Laurent, die zweitgrößte Marke, erzielte im 4. Quartal einen Umsatz von 407 Mio. nach 346 Mio. € imVorjahr. KERING will eine Bardividende von 6 € je Aktie zahlen, 30 % mehr als im Vorjahr. Der Hauptversammlung im April werde zudem vorgeschlagen, den Aktionären eine PUMA-Aktie für je 12 KERING-Aktien zuzuteilen. Der PUMA-Aktienplan steht im Zusammenhang mit der Strategie von KERING, die Beteiligung an dem deutschen Sportbekleidungshersteller zu reduzieren. Nach Auszahlung der Aktien würde KERING noch 15,85 % an PUMA halten, Ende Dezember waren es 86,25 %. 2018 will KERING den Umsatz flächenbereinigt steigern, bei gleichzeitigem gezieltem Ausbau des Filialnetzes.



