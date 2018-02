Die Aktie der Deutschen Telekom zählt im DAX zu den großen Verlierern der letzten sechs Monate, gegenüber dem Index weist der Titel eine Underperformance von über 15 Prozent auf. Kündigt das eine operative Enttäuschung an oder bietet sich die Chance für ein Schnäppchen?

Die Aktie der Deutsche Telekom hat zuletzt ein großes Verkaufssignal generiert, die dreijährige Seitwärtsrange wurde nach unten durchbrochen. Doch operative Schwäche scheint nicht zwingend die Ursache für den Kursrutsch zu sein, die Analysten der Deutschen Bank haben sich in einer aktuellen Studie jedenfalls eher zuversichtlich zu den Zahlen des Konzerns in 2017 geäußert, die an diesem Donnerstag veröffentlicht werden, und das Kursziel leicht von 19,20 auf 19,60 Euro angehoben, verbunden mit einer erneuten Kaufempfehlung.

Den Performancekiller muss man daher woanders suchen. Den Moment, in dem die Stimmung zu der Aktie gekippt ist, kann man recht genau auf Anfang November taxieren. Die damals begonnene Schwächephase verstärkte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...