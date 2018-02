Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die lettische Bankaufsichtsbehörde angewiesen, der ABLV Bank Auszahlungen zu untersagen. Grund sei eine signifikante Verschlechterung ihre Finanzposition, teilte die EZB am Morgen mit. Hintergrund ist der Vorwurf der US-Behörden, das Institut betreibe Geschäfte, die gegen Abschnitt 311 des US Patriot Act verstießen.

Das US-Finanzministerium hatte der ABLV Bank in der vergangenen Woche vorgeworfen, Geschäftsverbindungen nach Russland, der Ukraine und Aserbaidschan sowie Nordkorea zu unterhalten. So soll die lettische Bank in das Programm zum Bau ballistischer Raketen verwickelt sein. Dem Institut war seit vergangener Woche deshalb der Zugang zum US-Finanzmarkt versperrt. Laut EZB-Mitteilung hat das zu einer starken Verschlechterung ihrer finanziellen Situation geführt. Sie darf daher ab sofort und bis auf weiteres ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen. Die Bank, die EZB und die Banken arbeiteten gemeinsam daran, die Situation zu bereinigen.

