Die Dividendensaison steht vor der Tür. Und damit wenden sich die Blicke auf die Konzerne, die 2017 ein gutes Geschäftsjahr hinter sich hatten. Im DAX dürften 21 der 30 Unternehmen ihre Ausschüttung erhöhen, nur zwei sie senken. Insgesamt werden die Konzerne aus dem deutschen Leitindex wohl rund 31 Mrd. Euro in diesem Jahr verteilen. Die höchsten Renditen finden Anleger aber unterhalb des DAX. Und da haben wir Ihnen zwei Werte mit einer besonders hohen Dividendenrendite herausgesucht, denen wir zutrauen, trotz der aktuell laufenden Korrektur an den Märkten die nächsten Monate einigermaßen unbeschadet zu überstehen.

Probleme in Polen

Beginnen wollen wir mit einem alten Bekannten. Die Bet-at-home-Aktie war eine unserer Empfehlungen aus dem Jahr 2014 und hat uns über die Jahre mehr als 700% an Kursgewinnen (inkl. Dividenden) eingebracht. 2017 ging die Aktie aber vom Allzeithoch in den Absturz über. Die Ursache lag in Warschau, denn die polnische Regierung hatte den einheimischen Markt für ausländische Anbieter gesperrt. Das klingt irre in Zeiten der Europäischen Union und dürfte noch so manches Gericht beschäftigen.

Bet-at-home: Gespielt wird immer!

Bet-at-home aber kann vorerst daran nichts ändern und musste gewaltige Abschläge hinnehmen. In der Spitze fiel der Kurs von 150 Euro auf unter 100 Euro. Die jüngste Korrektur hat ...

