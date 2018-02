Nachdem der Auftragseingang in 2016 stagnierte und der Umsatz leicht rückläufig war, hat das Geschäft mit Industriearmaturen laut VDMA wieder an Fahrt gewonnen. Vor allem der Euro-Raum, ein wichtiger Exportmarkt für deutsche Industriearmaturen, ist nach Jahren der Krise auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. 2017 nahm der Umsatz um 7 % zu. Besonders erfreulich war auch der deutliche Anstieg der Orders aus dem nicht-europäischen Ausland: 16 Prozent Zuwachs konnten die deutschen Industriearmaturenhersteller verzeichnen. Im Inland stieg der Absatz um 2 % an.

Kapazitätsauslastung auf hohem Niveau

In den einzelnen vom VDMA statistisch erfassten Produktgruppen entwickelten sich die Umsätze 2017 durchweg positiv. Die Hersteller von Regelarmaturen verzeichneten ein nominales Umsatzplus von 8 %. Bei den Sicherheits- und Überwachungsarmaturen stieg der Umsatz um 5 %, bei den Absperrarmaturen wuchs der Absatz ...

