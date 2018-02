Lieber Leser,

nachdem die Aktie des deutschen Biotechnologie-Unternehmens MorphoSys zuletzt unter stärkerem Abgabedruck stand, konnte sie sich zum Ausklang der vergangenen Woche am Freitag deutlich erholen. Ich halte daher unverändert an meinem Kursziel in Höhe von 100 Euro fest.

Zwei Analysten mit negativen Einschätzungen…

Ein Grund für die Kursverluste zuletzt waren dabei die Analysten, konkreter zwei weibliche Analysten. So hatte zunächst die HSBC-Analystin Julie Mead ... (Sascha Huber)

