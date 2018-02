Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Danone nach Zahlen von 82,50 auf 80,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" und die Bewertung als "Top Pick" bekräftigt. Das gekappte Kursziel begründete Analyst Alex Smith in einer am Montag vorliegenden Studie in erster Linie mit negativen Währungseffekten. Daher habe er seine Ergebnisschätzungen 2018 und 2019 reduziert. Die Jahreszahlen 2017 untermauerten zugleich gute Fortschritte mit Blick auf die Wachstumserholung des Herstellers von Molkereiprodukten./ck/ag Datum der Analyse: 19.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0003 2018-02-19/08:47

ISIN: FR0000120644