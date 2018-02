RB/ LN - RECKITT BENCKISER 4Q COMP Umsatz +2%, erw. +2.1% SIE - Siemens kündigt heute IPO der Medizintechnik-Tochter an: Kreise SIE - HEALTHINEERS IPO WIRD ZWEITPLATZIERUNG BESTEHENDER SIEMENS-AKT. BDT BERTRANDT Q1 UMSATZ 249,1 MIO €, BERTRANDT Q1 EBIT €17,8 MIOVOW3- VW-Vorstand Renschler schließt Truck & Bus IPO '18 nicht aus: HB BAYN - Bayer -Aufsichtsratschef zuversichtlich für Monsanto-Erwerb: RP TLG - TLG IMMOBILIEN ERWIRBT BÜROOBJEKT IN ESCHBORN FÜR ~13,5 MIO € P1Z - PATRIZIA IMMOBILIEN übertrifft Ergebnisprognose 2017, GJ OP. ERG. €82 MIO ADL - Adler Real Estate erwirbt 41% an Brack Capital Properties Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt ....

