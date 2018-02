Bad Marienberg - Die ADLER Real Estate AG ("ADLER") (ISIN DE0005008007/ WKN 500800) hat am Freitag mit der Redzone Empire Holding Limited ("Redzone") einen Kaufvertrag über den Erwerb von 41,04% der Anteile an der Brack Capital Properties N.V. ("BCP") (ISIN NL0009690619/ WPKN 1121607) unterzeichnet, einer niederländischen Gesellschaft, deren Aktien an der Tel Aviv Stock Exchange (TASE), Israel gehandelt werden, so die ADLER Real Estate AG in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

