Bad Marienberg - Hans-Joachim Ihde, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der SLM Solutions Group AG (ISIN DE000A111338/ WKN A11133) (die "Gesellschaft"), hat den Vorstand der Gesellschaft am Freitag darüber in Kenntnis gesetzt, dass er insgesamt 1.312.200 Aktien der Gesellschaft (das entspricht 7,3% des Grundkapitals der Gesellschaft) an eine limitierte Anzahl institutioneller Investoren im Wege einer Privatplatzierung verkauft hat, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

