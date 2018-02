Die Lage an den Märkten hat sich spürbar entspannt. Der DAX legte in der vergangenen Woche knapp drei Prozent zu. Heute könnte allerdings Daimler für einen Wermutstropfen im Freudenbecher sorgen. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, mit einem Überblick über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Viola Grebe außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.