Die Steinhoff-Aktie zeigt sich zum Start in die neue Woche faktisch unverändert, in der vergangenen Woche ging es per Saldo um rund 4% in den Keller. Seit Jahresstart 2018 steht aber immer noch ein Kursgewinn in Höhe von 22% auf der Steinhoff-Anzeigetafel. Im Dezember 2017 rauschte die Steinhoff-Aktie nach dem Bilanz-Skandal um über 90% in den Keller: Am 20. April will der...

Den vollständigen Artikel lesen ...