Iconiq Lab, ein Initial Coin Offering and Token Sale ("ICO") Accelerator Programm sowie Beteiligung der FinLab AG (ISIN: DE0001218063),

hat den privaten Vorverkauf seines ICNQ Club Membership Tokens an institutionelle und private Investoren erfolgreich abgeschlossen. Größter Investor ist die ausschließlich auf Blockchain Projekte spezialisierte Token-as-a-Service ("TaaS"), der erste geschlossene Fonds auf Token-Basis. Iconiq Lab wird die eingesammelten Gelder dazu verwenden, die erste Runde ihres Accelerator Programmes zu finanzieren. Dies beinhaltet ebenso die Übernahme von Kosten der ausgewählten Startups auf dem Weg zu ihren eigenen ICOs, während sie das 12-wöchige Programm inklusive globaler Roadshow absolvieren.

Iconiq Lab's Club Mitgliedschaft ist für die Inhaber des ICNQ Token die Eintrittskarte zu den exklusiven ICO Vorverkäufen der Startups, welche das Accelerator Programm absolvieren, und den damit verbundenen Discounts, welche in den Vorverkäufen gewährt werden. Der ICNQ Token wird in der Wallet des jeweiligen Investors identifiziert, so dass es möglich ist, mit Ether, Bitcoin oder einer anderen liquiden Kryptowährung an den exklusiven Vorverkäufen der Startups zu den jeweils besten Konditionen zu partizipieren, was ein einzigartiges Vorzugsrecht darstellt!

Das Wikifolio des Nebenwerte Magazins "Dt. FinTech/Blockchain/Bitcoin" ist schon längst engagiert. Warum? FinLab AG ist an der Iconiq Lab Holding GmbH beteiligt.

Iconiq Lab hat 165 Bewerbungen aus dem Blockchain und Krypto Umfeld für die erste Accelerator Runde erhalten und, nach der für jeden Bewerber notwendigen intensiven Qualitätsprüfung, nur die fünf vielversprechendsten Startups ausgewählt:

BrainCities: Ein Blockchain Protokoll für "smart cities" mit einer eigenen künstlichen Intelligenz ("AI"), das in den verschiedensten Bereichen Anwendung finden kann. Momentan arbeiten sie mit Hewlett Packard, SAP und anderen namhaften Firmen zusammen, um weitere Projekte zu entwickeln, bei denen die künstliche Intelligenz von BrainCities auf der Blockchain genutzt wird.

Topl: Ein Blockchain ...

