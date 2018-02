Am 15. März 2018 startet Reply die erste Reply Code Challenge, bei der das Programmieren im Team im Mittelpunkt steht und die sich an Studierende sowie professionelle Programmierer richtet. Alle teilnehmenden Teams, die sich auf challenges.reply.com registriert haben, stehen vor der Herausforderung, ein logisch-mathematisches Problem mittels Programmieren zu lösen.

Die Idee für die Code Challenge stammt vom "Reply Code Master Team", einer Gruppe von Reply-Entwicklern mit der Leidenschaft für Programmierwettbewerbe und Code-Design. Nach einer ersten internen Runde mit Replyern öffnet Reply die Challenge nun für die Öffentlichkeit. Es geht um gemeinsames Lernen und die Freude am Wettkampf.

Reply investiert aus Überzeugung in die Suche nach Talenten und in lebenslanges Lernen. Die Initiative Reply Code Challenge ist Teil der kontinuierlichen Bemühungen von Reply, das Programmieren jungen Menschen (zum Beispiel über das Programm "Code for Kids", an dem in den letzten 24 Monaten mehr als 15.000 Mädchen und Jungen zwischen 6 und 18 Jahren in Europa beteiligt waren), Unternehmen und Geeks näher zu bringen.

Melde dich ab dem 15. Februar auf challenges.reply.com an, stelle ein Team zusammen und verbinde dich am 15. März online. Um 16:30 Uhr veröffentlicht Reply die Problemstellung und alle Teams können mit dem Hochladen ihrer Lösungen beginnen. Die Teilnehmer können jede Programmiersprache verwenden und auch mehr als eine Lösung für die Aufgabe einsenden.

Woran misst du dein Talent? Bist du die Nummer Eins unter den Programmierern da draußen? Zeit, es herauszufinden! Alles, was du benötigst, ist deine Kreativität, deine Leidenschaft und deine Fähigkeit im Team zu arbeiten. Sei dabei!

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen unterstützt Reply die europäischen Branchenführer aus Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistung, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung effektiv bei Geschäftsmodellen, die auf den neuen Paradigmen, wie Big Data, Cloud-Computing, Digitalen Medien und dem Internet der Dinge basieren. Zu den von Reply angebotenen Services gehören: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180219005047/de/

Contacts:

Reply

Pressekontakt

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

oder

Roberta Giani

r.giani@reply.com