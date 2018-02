Köln (ots) - Nur 16 Prozent würden Nahles wählen



Viele in der SPD setzen darauf, dass die designierte Parteichefin Andrea Nahles die Sozialdemokraten aus der Krise führen kann. Ein Großteil der Bundesbürger allerdings ist skeptisch, so die Ergebnisse des aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometers. In einer forsa-Umfrage im Auftrag der Mediengruppe RTL schneidet Nahles im Vergleich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel schlecht ab. Wenn die Deutschen ihre Kanzlerin oder ihren Kanzler direkt wählen könnten, würden sich in dieser Woche nur 16 Prozent für die SPD-Fraktionsvorsitzende entscheiden, das sind 7 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. 47 Prozent würden Merkel wählen, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. 85 Prozent der Unions-Anhänger würden Merkel ihre Stimme geben, aber nur 40 Prozent der SPD-Anhänger würden für Nahles votieren.



Martin Schulz besser bewertet als Andrea Nahles



Im direkten Vergleich mit Merkel hatte Martin Schulz bessere Bewertungen als seine designierte Nachfolgerin - mit einer Ausnahme: Nach seiner Ankündigung, Außenminister unter Merkel wer-den zu wollen, sanken die persönlichen Umfrage-Werte für Schulz noch unter 16 Prozent. forsa hat die Deutschen im Auftrag der Mediengruppe RTL auch gefragt, welche Eigenschaften sie Andrea Nahles zuschreiben. forsa-Chef Prof. Manfred Güllner: "Andrea Nahles werden nur wenige positive Eigenschaften zugeordnet. Ihr Eigenschaftsprofil ist deutlich schlechter als das von Martin Schulz unmittelbar vor der Bundestagswahl im September 2017. So halten sie nur 13 Prozent aller Bundesbürger für fähig, die Probleme des Landes in den Griff zu bekommen. Und dass sie eine 'angenehme Ausstrahlung' hat, glauben auch nur 13 Prozent." Von Schulz dachten dies im letzten September doppelt so viele.



Die Ergebnisse im Einzelnen:



32 Prozent der Deutschen glauben, dass Andrea Nahles "eine Sprache spricht, die die Menschen verstehen". Von Martin Schulz dachten das - jeweils im vergangenen September - 51 Prozent. 26 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass Andrea Nahles "weiß, welche Sorgen und Nöte die Menschen haben" (Schulz: 45%). 24 Prozent meinen, dass Andrea Nahles "über Führungsqualitäten verfügt" (Schulz: 27%). 20 Prozent denken, dass Andrea Nahles "gute Ideen für die Zukunft Deutschlands" hat (Schulz: 33%). 18 Prozent halten Andrea Nahles für "vertrauenswürdig" (Schulz: 33%). 13 Prozent der Deutschen glauben, Andrea Nahles sei fähig, "die Probleme des Landes in den Griff zu bekommen" (Schulz: 21%). 13 Prozent der Deutschen meinen, Andrea Nahles habe eine "angenehme Ausstrahlung" (Schulz: 26%). Nur 9 Prozent denken, Andrea Nahles habe eine geschlossene Partei hinter sich. Diese Frage war zu Martin Schulz nicht gestellt worden.



Enttäuschte SPD-Wähler wechseln nicht zur AfD



Wenn in dieser Woche Bundestagswahl wäre, würde die SPD noch weniger Stimmen erhalten als in den Vorwochen: Nach der Nominierung von Nahles für den Vorsitz der Partei fällt die SPD auf 16 Prozent. forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL: "Die SPD verliert somit im Vergleich zur Wahl im September jeden fünften ihrer Wähler (22%). 16 Prozent - das ist der niedrigste SPD-Wert, der jemals seit Beginn der kontinuierlichen Ermittlung der politischen Stimmung von forsa für RTL vor einem Vierteljahrhundert ermittelt wurde." Von den SPD-Wählern, die sich heute nicht mehr für die Sozialdemokraten entscheiden würden, würde ein Drittel (34%) gar nicht mehr wählen. 24 Prozent würden zu den Grünen abwandern, 20 Prozent zur Union, 11 Prozent zur Linken, 6 Prozent zur FDP, 4 Prozent zur AfD und 1 Prozent zu einer sonstigen Partei. Prof. Güllner erläutert: "Damit erweist sich die These als falsch, dass der eingebüßte Vertrauensverlust einer Volkspartei der AfD zugutekommt. Die AfD dürfte vielmehr ihr Wählerpo-tential am äußersten rechten Rand des Parteienspektrums weitgehend ausgeschöpft haben."



Die Ergebnisse im Einzelnen: CDU/CSU 34 Prozent (Bundestagswahl 32,9), SPD 16 Prozent (20,5), FDP 9 Prozent (10,7), Grüne 13 Prozent (8,9), Linke 10 Prozent (9,2), AfD 13 Prozent (12,6). 5 Pro-zent würden sich für eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2). Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen liegt bei 24 Prozent und entspricht damit dem Anteil der Nichtwähler (23,8 Pro-zent) bei der Bundestagswahl im September.



Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.



Die Daten zur Kanzler- und Parteienpräferenz sowie zum Eigenschaftsprofil von Andrea Nahles wurden von 12. bis 16. Februar 2018 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2501 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.



Die Daten zum Eigenschaftsprofil von Martin Schulz wurden im September 2017 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa erhoben. Datenbasis: 7135 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 1,2 Prozentpunkte.



Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon 030 - 62882442



Pressekontakt: Matthias Bolhöfer Kommunikation RTL Telefon: 0221 / 45674227 matthias.bolhoefer@mediengruppe-rtl.de



Alessia Maier Kommunikation n-tv Telefon: 0221 / 45674103 Fax: 0221 / 456 - 74103 alessia.maier@mediengruppe-rtl.de