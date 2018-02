Adidas-Calls nach Bodenbildung mit 115%-Chance

Nachdem die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) am 4.8.17 bei 202,10 Euro ein Allzeithoch erreichte, gab der Aktienkurs bis zum 6.11.17 auf 175,10 Euro nach, um in weiterer Folge sogar auf 165,05 Euro zu fallen. Laut Analyse von www.godmode-trader.de bildete der Aktienkurs bis Mitte Januar einen kleinen Boden aus und brach in den vergangenen Tagen sogar aus dem steilen kurzfristigen Abwärtstrend nach oben hin aus. Das Aufwärtspotenzial könnte den Aktienkurs nun wieder auf 188,88 Euro befördern. Unterhalb von 177,50 Euro wird sich das Chartbild allerdings wieder eintrüben.

Wer beim aktuellen Adidas-Kurs von 181,55 Euro davon ausgeht, dass die Aktie im nächsten Monat auf die angepeilte Marke von 188,88 Euro zulegen wird, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 180 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 180 Euro, Bewertungstag 16.4.18, BV 0,1, ISIN: CH0362721729, wurde beim Aktienkurs von 181,55 Euro mit 0,75 - 0,76 Euro gehandelt.

Kann die Adidas-Aktie in spätestens einem Monat auf 188,88 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,05 Euro (+38 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 175,9006 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 175,9006 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD6GBS5, wurde beim Aktienkurs von 181,55 Euro mit 0,59 - 0,60 Euro taxiert.

Gelingt der Adidas-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 188,88 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,29 Euro (+115 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 172,17 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 172,17 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF4PZL2, wurde beim Aktienkurs von 181,55 Euro mit 1,01 - 1,02 Euro taxiert.

Wenn sich der Kurs der Adidas-Aktie auf 188,88 Euro erhöht, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,67 Euro (+64 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de