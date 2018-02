Der Bitcoin war das Spekulationsobjekt im vergangenen Jahr: Gestartet am 1. Januar 2017 bei 919 Euro explodierte der Bitcoin-Kurs um bis zu 1738 Prozent (16.892 Euro am 17. Dezember 2017). Dabei bleibt der Bitcoin auch 2018 in aller Munde - prozentual zweistellige tägliche Kursschwankungen sind mittlerweile schon fast zur Realität geworden. Tipp: Hier können Sie jetzt Bitcoins...

Den vollständigen Artikel lesen ...