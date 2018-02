Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide nach Zahlen und nach einem Treffen mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Nun sei er optimistischer in Bezug auf die erwarteten Wachstumsverbesserungen 2018 im Segment Gase & Dienstleistungen (G&S) auf vergleichbarer Basis, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings verwies er auch auf zunehmenden Gegenwind seitens des Wechselkursverhältnisses Euro/US-Dollar, weshalb er seine Schätzung für das operative Jahresergebnis (Ebit) leicht senkte./ck/ag Datum der Analyse: 19.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0014 2018-02-19/10:33

ISIN: FR0000120073