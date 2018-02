m-u-t AG: Ad-hoc: m-u-t AG: Kapitalerhöhung eingetragen

DGAP-Ad-hoc: m-u-t AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme m-u-t AG: Ad-hoc: m-u-t AG: Kapitalerhöhung eingetragen 19.02.2018 / 10:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Wedel (Holst.), 19.02.2018

Die jüngste Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital der m-u-t AG, Wedel (Holst.) wurde in das Handelsregister eingetragen. Damit erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft gegen Sacheinlage von EUR 4.785.000,00 auf EUR 5.070.000,00. Insgesamt wurden 285.000 neue auf den Inhaber lautende Stammaktien ausgegeben. Die Sacheinlage erfolgte durch Einbringung von ca. 95,6% der Anteile an der LayTec AG, Berlin. Der entsprechende Erwerbsvertrag war am 30.11.2017 geschlossen worden.

m-u-t AG Am Marienhof 2 22880 Wedel www.mut.ag

Rückfragen an:

Jochen Fischer FISCHER RELATIONS Neuer Wall 50 D - 20354 Hamburg phone: + 49(0)40 822 186 380 fax: + 49(0)40 822 186 450

info@fischer-relations.de

19.02.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: m-u-t AG Am Marienhof 2 22880 Wedel Deutschland Telefon: +49 (0)4103 9308-0 Fax: +49 (0)4103 9308-99 E-Mail: info@mut-group.com Internet: www.mut-group.com ISIN: DE000A0MSN11 WKN: A0MSN1

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

655367 19.02.2018 CET/CEST

ISIN DE000A0MSN11

AXC0078 2018-02-19/10:37