Das Feld der führenden CAR-T-Zelltherapie-Spezialisten lichtet sich allmählich. Kite Pharma (AKTIONÄR-Leser konnten bis zu 190 Prozent seit der Erstempfehlung einstreichen) und Juno Therapeutics wurden inzwischen geschluckt und die Therapie von Bluebird Bio befindet sich bereits zum Teil in den Händen Celgenes. Doch auch außerhalb der USA forschen Unternehmen an dieser hochinteressanten Behandlungsmethode. Mit Cellectis aus Paris hat sich ein eher unbekanntes Unternehmen "CAR-T-Zellen der nächsten Generation" auf die Fahnen geschrieben. Der Unterschied zu den bekannten Playern in diesem heißen Biotech-Forschungsbereich: Cellectis nutzt den Ansatz der Gen-Editierung, um kosteneffizientere Krebsimmuntherapien zu entwickeln.

